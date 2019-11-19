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Dünya

Gürcistan'da göstericiler, erken seçim taleplerinde ısrarcı

Göstericiler erken seçim taleplerini yinelerken pazartesi günü tekrar parlamentoyu kuşatacaklarını söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 19.11.2019
Gürcistan'da göstericiler, erken seçim taleplerinde ısrarcı

Tiflis

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle yeniden toplanan göstericiler, pazartesi günü yeniden parlamento binasını kuşatacaklarını duyurdu.

Parlamento önünde toplanan göstericiler, seçimlerin nispi temsil sistemine göre ve erken yapılması isteklerini yineledi.

Göstericiler, pazartesi günü bir kez daha parlementonun giriş kapılarını tutarak, milletvekillerinin girişlerini engellemeye çalışacaklarını söyledi.

Göstericiler vekilleri meclise sokmamıştı

Seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını isteyen protestocular, pazar ve pazartesi parlamento binası önünde bir araya gelmişti. Protestocular, vekillerin parlamentoya girişine izin vermemişti.

Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanmıştı.

Göstericiler verilen sözün tutulmasını istiyor

Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmişti.

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