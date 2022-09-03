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Dünya

Gürcistan'da Batum açıklarında yapay adalar inşa edilecek

Gürcistan'da Karadeniz sahilinde bulunan Batum kentinde iki yapay adadan oluşan projenin temel atma töreni düzenlendi.

Davit Kachkachishvili   | 03.09.2022
Gürcistan'da Batum açıklarında yapay adalar inşa edilecek

Batum

Batum'da gerçekleştirilen törene katılan Başbakanı İrakli Garibaşvili, iki yapay adadan oluşan "Ambassadori Batumi Island" projesini hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Söz konusu projenin Batum'un uluslararası itibarına ve kentin yer aldığı Acara bölgesinin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Garibaşvili, "Bu proje için en az 100 milyon dolar harcanacak. İlk aşamada 2 bin vatandaşımız istihdam edilecek." şeklinde konuştu.

"Ambassadori Batumi Island", ülkede otelcilik alanında yatırımları bulunan Ambassadori Group tarafından hayata geçirilecek.




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