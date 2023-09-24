Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tiflis
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi.
Deprem Tiflis'te de hissedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.