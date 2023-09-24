Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,592.40
BTC/USDT
26,570.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Davit Kachkachishvili  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Tiflis

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede yerel saatle 08.00'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Tiflis'e 4 kilometre uzaklıktaki Lelubani köyü olduğu kaydedildi.

Deprem Tiflis'te de hissedildi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da bir gencin oltasına yavru köpek balığı takıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı
Aydın'da bir gencin rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada
Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar ve 2 milyon 850 kök skunk bitkisi ele geçirildi
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Fas'taki deprem bölgelerinde hayat aşamalı olarak normale dönüyor

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Depremzede kadın, kendisini enkazdan çıkaran Konyalı inşaat ustasını evinde ziyaret etti

Depremzede kadın, kendisini enkazdan çıkaran Konyalı inşaat ustasını evinde ziyaret etti
Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı

Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı
Deprem bölgesinde "teorik programlarda uzaktan eğitim kararı"nı üniversite senatoları verecek

Deprem bölgesinde "teorik programlarda uzaktan eğitim kararı"nı üniversite senatoları verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet