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Dünya

Gürcistan, Çin vatandaşları için vizeyi kaldırdı

Gürcistan hükümetinin, ülkeye seyahat edecek Çin vatandaşları için bugünden itibaren geçerli olmak üzere vize uygulamasını kaldırdığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Gürcistan, Çin vatandaşları için vizeyi kaldırdı

Tiflis

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, başkent Tiflis'te başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Çin-Gürcistan ilişkilerini değerlendirdi.

Çin'de temmuzda temaslarda bulunduğunu belirten Garibaşvili, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu geliştiğini söyledi.

Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, Çin'e çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirdim. Çin, bugün dünyanın ikinci ekonomisidir, en güçlü ekonomilerdendir ve bizim için temel çıkarlardan biri Çin ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek, daha fazla yatırım çekmektir."

Garibaşvili, amaçlarının Çin'den daha fazla turist çekmek olduğunu kaydederek, "Bu nedenle bugünden itibaren Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati başlatmaya karar verdik." dedi.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, temmuz ayı sonunda yapılan açılış törenine katılmak üzere Çin'e giden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.

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