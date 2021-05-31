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Dünya

Gürcistan Başbakanı Garibashvili yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Mümin Altaş   | 31.05.2021
Gürcistan Başbakanı Garibashvili yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Garibashvili'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaretteki görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Mevcut iyi komşuluk münasebetlerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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