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Dünya

Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan 'NATO üyeliğine hazırız' mesajı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, "Bugün Gürcistan NATO üyeliğine tamamen hazır ve ortaklarımız bunu görüyor." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 08.08.2020
Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan 'NATO üyeliğine hazırız' mesajı Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan ile Rusya arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın 12. yılı vesilesiyle ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, diplomatik misyon temsilcileri ve muhalefet partilerinin liderleri Güney Osetya Savaşı'nda hayatını kaybeden Gürcü askerlerin mezarlarına çelenk bıraktı.

Başkent Tiflis'teki Mukhatgverdi Mezarlığı'na gelen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 12 yıl önce yaşanan savaşta hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, "Savaş ve işgal edilmiş topraklara rağmen güçlü, demokratik, özgür ve bağımsız bir ülkeyiz." diye konuştu.

Toprak bütünlüğü sorunlarına rağmen ülkesinin gelişmeye devam ettiğini, Gürcülerin işgali kabul etmediğini kaydeden Zurabişvili, "Rusya'ya boyun eğmeyiz." dedi.

Başbakan Gakharia ise konuşmasında, Rusya'nın 12 yıl önce Gürcistan'a saldırdığını anımsatarak, işgalin, bugün Gürcistan'ın yaşadığı en büyük sorun olduğuna işaret etti.

Ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini ve Gürcistan'ın güvenliği için bunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Gakharia, "Bugün Gürcistan NATO üyeliğine tamamen hazır ve ortaklarımız bunu görüyor ve takdir ediyor. Elbette bu bir süreçtir, bu hedefe ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmış, Rusya ile Gürcistan arasında ise 2008'de "Güney Osetya Savaşı" olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı.

Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

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