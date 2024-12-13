Güney Sudan'daki kolera sebebiyle 60 kişi hayatını kaybetti
Güney Sudan Enformasyon ve İletişim Bakanı Michael Makuei Lueth, ülkede 28 Ekim'den bu yana kolera salgını sebebiyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sudan
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan bakan Lueth, ülkedeki kolera vaka sayısının 6 binden fazla olduğunu söyledi.
Lueth, Güney Sudan'da kolera salgının her yere yayıldığını belirterek, 28 Ekim'den bu yana kolera nedeniyle 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Koleranın özellikle Sudan'daki savaş sebebiyle ülkeye sığınan mülteciler arasında yaygın olduğuna dikkati çeken Lueth, durumu kontrol altına almak için çabaların devam ettiğini vurguladı.
Güney Sudan hükümeti, 10 Aralık'ta BM işbirliğinde ülkedeki kolera salgını vakalarındaki artışa karşı vatandaşları aşılama programına başlamıştı.
Savaşın devam ettiği komşu Sudan'da ise kolera nedeniyle 12 Ağustos'ta salgın ilan edilmiş ve vaka sayısı 46 bini aşmıştı.
Sudan'daki savaştan dolayı Güney Sudan'a geçenlerin sayısının yaklaşık 880 bin olduğu tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.