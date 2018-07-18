Güney Sudan'da Dışişleri Bakanı görevden alındı

ABUJA

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Dışişleri Bakanı Deng Alor Kuol'u görevden aldı.

Devlet televizyonu, Kuol'un görevden alındığını ve yerine Deng Nhial'in atandığını duyurdu.

Kuol'un görevden alınma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kuol ve iktidardaki Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM) 10 üyesi, 2013'te darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

2011'deki referandumla Sudan'dan ayrılan Güney Sudan’da, hükümet güçleri ile muhalefet arasındaki iç savaş 2013'ten bu yana devam ediyor.

Muhabir: Gökhan Kavak