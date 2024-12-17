Dolar
34.99
Euro
36.77
Altın
2,652.16
ETH/USDT
4,001.20
BTC/USDT
106,931.00
BIST 100
10,000.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

Güney Kore'de "sıkıyönetim komutanı" Park An-su tutuklandı

Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Park An-su, tutuklandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Güney Kore'de "sıkıyönetim komutanı" Park An-su tutuklandı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Park hakkında "ayaklanmada kilit rol oynamak ve görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Park, savcılık kararıyla tutuklandı.

Park, sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından "sıkıyönetim komutanı" olarak atanmış ve sonrasında ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

Sıkıyönetim soruşturması kapsamında Park, 12 Aralık'ta Genel Kurmay Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da tur teknesinde yangın çıktı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
CNN, gerçekliği konusunda eleştirilen Suriyeli tutsak haberine ilişkin inceleme yapıyor
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen gazilerin "İstiklal Madalyaları" mirasçılarına verilecek

Benzer haberler

Güney Kore'de "sıkıyönetim komutanı" Park An-su tutuklandı

Güney Kore'de "sıkıyönetim komutanı" Park An-su tutuklandı

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon ikinci defa ifadeye çağrıldı

Güney Kore'de hakkındaki azil önergesi Mecliste kabul edilen Devlet Başkanı Yoon görevinden uzaklaştırıldı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanından Devlet Başkanı Yoon'un azil kararına giden süreç nasıl gelişti?

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanından Devlet Başkanı Yoon'un azil kararına giden süreç nasıl gelişti?
Güney Kore Ulusal Meclisinde Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin önerge kabul edildi

Güney Kore Ulusal Meclisinde Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin önerge kabul edildi
Güney Kore'de halk, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması talebiyle sokaklara indi

Güney Kore'de halk, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması talebiyle sokaklara indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet