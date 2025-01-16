Dolar
35.48
Euro
36.48
Altın
2,694.42
ETH/USDT
3,366.40
BTC/USDT
99,348.00
BIST 100
9,739.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un sorgusu devam edecek

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'ün sorgusuna devam edileceği bildirildi.

Emre Aytekin  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un sorgusu devam edecek

Pekin

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon'un sorgusunun öğleden sonra yapılacağını belirtti.

Sabah saatlerinde başlaması planlanan sorgu, Yoon'un sağlık sebeplerini gerekçe göstermesi üzerine öğleden sonraya ertelendi.

Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, müvekkilinin daha fazla sorgulanmak istemediğini belirterek, "Devlet Başkanı Yoon, kendini iyi hissetmiyor, dün pozisyonu tam olarak açıkladı, dolayısıyla artık sorgulanacak bir şey yok." dedi.

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle soruşturuluyor.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulandı

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklama için mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak barış için son derece önemli bir adımdır
Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu belirtti
Yapay zekayla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz

Benzer haberler

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un sorgusu devam edecek

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un sorgusu devam edecek

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon gözaltına alındı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon, hakkındaki azil davasının ilk duruşmasına katılmadı

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon, hakkındaki azil davasının ilk duruşmasına katılmadı
Kuzey Kore’den Kursk’a: Ukrayna savaşının genişleyen etki alanı

Kuzey Kore’den Kursk’a: Ukrayna savaşının genişleyen etki alanı
Güney Kore'de düşen yolcu uçağının karakutularından son 4 dakikaya ait veri elde edilemedi

Güney Kore'de düşen yolcu uçağının karakutularından son 4 dakikaya ait veri elde edilemedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet