Dolar
36.48
Euro
39.54
Altın
2,912.23
ETH/USDT
2,185.00
BTC/USDT
88,413.00
BIST 100
10,478.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı
logo
Dünya

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tahliye edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol tahliye edildi.

Irmak Akcan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tahliye edildi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un tutukluluğa itirazını kabul etti.

Mahkemenin kararının ardından Yoon tahliye edildi.

Yoon, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimle ilgili iddianamenin yasa dışı olduğunu savunarak tutuklama kararına itirazda bulunmuştu.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgusunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığından "Tunceli'de tavukların gerekçesiz itlaf edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Kırgızistan ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu
İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tahliye edildi

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tahliye edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet