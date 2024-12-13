Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un istifasını talep eden gösteriler sürüyor
Güney Kore'de 3 Aralık'ta kısa süreli sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'un istifasını isteyen gösteriler devam ediyor.
Ankara
Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Mecliste yapılacak oylamadan bir gün önce halk sokaklara döküldü.
Ülke genelinde yapılan gösterilerin yanı sıra binlerce kişi başkent Seul'deki Ulusal Meclisin önünde nöbet tuttu.
Göstericiler ellerinde, "Onu görevden alın" ve "Halkın Gücü Partisi'ni kapatın" yazılı pankartlar taşıdı.
Muhalefet partilerinin, Yoon'un görevden azledilmesi için Ulusal Meclise sunduğu önergenin yarın oylanması bekleniyor.
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı
Yoon, 3 Aralık gecesi, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.
Muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayan Yoon, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.
Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler Ulusal Meclis'e girmişti.
Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.
Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.
Seul Yüksek Savcılığınca "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.
Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.