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Dünya

Güney Kore'de bu sene aşırı sıcaklardan 28 kişi öldü

Güney Kore'de bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Güney Kore'de bu sene aşırı sıcaklardan 28 kişi öldü

Ankara

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, 20 Mayıs'tan bu yana aşırı sıcak hava kaynaklı 3 bin 19 sağlık sorunu vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Açıklamada, aşırı sıcaklardan dolayı bu sene 28 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güney Kore Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının eylül başına kadar devam edebileceği uyarısında bulunuldu.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi, 24 Haziran'da "en sıcak haziran ayı" olarak kayıtlara geçen 2018'deki sıcaklık rekorunun kırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, başkent Seul dahil olmak üzere ülke genelinde 92 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle alarm verildiği ifade edilmişti.

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