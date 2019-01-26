Güney Kore-Türkiye Dostluk Birliği toplandı

SEUL

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, başkent Seul'da bir restoranda düzenlenen yılın ilk toplantısının açılışında, 1999 depreminde Türkiye'ye yardım edenlerin oluşturduğu Güney Kore-Türkiye Dostluk Birliği üyelerine, yakın dostlukları ve faaliyetleri için takdir ve teşekkürlerini ileterek, "dost ve kan kardeşi Güney Kore’de böyle bir grubun varlığının iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirdiğini" söyledi.

Güney Kore-Türkiye Dostluk Birliği Başkanı Min Nam-gyu da konuşmasında, 1950 Kore Savaşı'ndaki kahramanlığı ve verdiği şehitlerle kara gün dostu olduğunu kanıtlayan Türkiye'ye karşı borçlu olduklarını ve faaliyetlerini bu ruhla yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Marmara depremini ve dolayısıyla birliğin kuruluşunun 20. yılını anmak üzere ağustosta Türkiye'ye ziyaret düzenleyecekleri bilgisini paylaşan Nam-gyu, Korelileri Türkiye'nin kültürel zenginlikleriyle tanıştırmaya yönelik etkinliklerini büyükelçilikle koordinasyon halinde sürdüreceklerini söyledi.

- Güney Kore-Türkiye Dostluk Birliği

Birlik, 17 Ağustos 1999'taki Marmara depremi sonrasında Türkiye için büyük bir yardım seferberliği başlatan Güney Koreli iş insanları, akademisyen, sanatçılar, yazarlar ve geçmiş dönemlerde Ankara’da görev yapan Güney Kore büyükelçileri tarafından kuruldu. Birlik, düzenlediği etkinliklerle Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkıda bulunmanın yanı sıra Güney Kore'de yüksek öğrenim görmek isteyen Türk öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Muhabir: Mehmet Şah Yılmaz, Enes Canlı