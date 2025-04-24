Güney Kore, Çin'in Sarı Deniz'deki çelik yapılarından endişe duyuyor
Güney Kore, Çin'in Sarı Deniz'de inşa ettiği çelik yapılar nedeniyle derin endişe duyduğunu belirterek "meşru deniz yetki alanlarının ihlal edilmesine" kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini bildirdi.
Ankara
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından, Çin'in Sarı Deniz'e inşa ettiği yapılara ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada, Güney Kore'nin Çin'in Sarı Deniz'de kurduğu bir dizi çelik yapıdan duyduğu "derin endişe" ifade edildi.
Güney Kore'nin meşru deniz çıkarlarının ihlal edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, iki ülkenin, meselenin ikili ilişkilerin ilerlemesini engellemeyecek şekilde, tüm düzeylerde görüşülmeye devam edilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından ismini vermeyen bir yetkili, Güney Kore'nin, özellikle "tartışmalı yapıların" Ortak Denizcilik Bölgesi dışına taşınmasını talep ettiğini, bu talebin karşılanmaması durumunda "orantılı yanıt" verileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.
Yetkili, Çin'in ilave yapı kurma girişimlerine kesinlikle "göz yumulmayacağını" belirtti.
Güney Kore ve Çin arasında Sarı Deniz ihtilafı
Güney Kore martta, Çin ile arasında anlaşmazlık konusu olan Sarı Deniz'deki Pekin yönetiminin faaliyetlerini izlemek amacıyla büyük bir yüzer platform kurduğunu açıklamıştı.
Seul'deki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, Pekin yönetiminin, iki ülkenin de Özel Ekonomik Bölgesi (EEZ) olarak kabul ettiği alanın kesiştiği bölgede inşa ettiği yapıların balık çiftliği olduğunu ve bu tesislerin hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini ifade etmişti.
Güney Kore, Çin'in ihtilaflı Sarı Deniz'de inşa ettiği yapıları incelemek amacıyla bir araştırma gemisi göndermişti.
Gemi, Çin sahil güvenlik gemileri ve sivil kişilerin bulunduğu botlar tarafından engellenmişti. Gemi, yaklaşık 2 saat süren gerginliğin ardından geri çekilmek zorunda kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.