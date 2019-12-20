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Dünya

Güney Kıbrıs ile Almanya'dan Akdeniz'de tatbikat

Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) ile Almanya, GKRY'nin güneyinde "CYDEU 04/19" kod isimli bir arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 20.12.2019
Güney Kıbrıs ile Almanya'dan Akdeniz'de tatbikat

Lefkoşa

Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, tatbikat, GKRY'nin güneyindeki deniz bölgesinde gerçekleştirildi.

Tatbikat, Rum yönetiminin "arama-kurtarma yetki alanı" içerisinde gerçekleşebilecek arama ve kurtarma vakalarının başarıyla yapılabilmesi için iş birliği geliştirme çerçevesinde icra edildi.

Tatbikata, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) 460'ncı Filo ve Arama Kurtarma helikopteri ile Almanya'nın Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olan "FGS LUDWIGSHAFEN AM RHEIN" korveti katıldı.

Tatbikatın, GKRY ile Almanya arasındaki uzun vadeli arama kurtarma iş birliği çerçevesinde, 2019'da icra edilenlerin 4'üncüsü olduğunun altı çizildi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in de izlediği tatbikatın, GKRY'nin bölgede oynayabileceği role vurgu yaptığı kaydedildi.

Haberde, Alman bakan Karrenbauer'in çarşamba gününden bu yana Kıbrıs'ta olduğu, bu çerçevede Angelidis ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ele aldıkları bir görüşme yaptıkları yer aldı.

Angelidis'in dün Rum Devlet Radyo ve Televizyonuna (RIK) yaptığı açıklamada, Karrenbauer'in Türkiye'nin faaliyetlerine karşı GKRY'yi desteklediğini ve Avrupa Konseyi'nin de Rum yönetimine destek verdiğini söylediği ifade edildi.

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