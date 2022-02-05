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Dünya

Güney Afrika'da Türk sanatları etkinliği düzenlendi

Maarif Vakfı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, Uluslararası Güney Afrika Maarif Okulları öğrencileri ve velilerine yönelik Türk sanatları etkinliği gerçekleştirdi.

Murat Özgür Güvendik   | 05.02.2022
Güney Afrika'da Türk sanatları etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Murat Özgür Güvendik / AA

Johannesburg

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Güney Afrikalı öğrencilere ve ailelerine, Türk el sanatları tanıtıldı.

Etkinlikte, daha önce YEE'de eğitim alan Güney Afrikalı sanatçıların, Türk el sanatları, kaligrafi, kara kalem çalışmaları sergilendi.

Maarif Vakfı Güney Afrika Koordinatörü Deniz Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu programı düzenli olarak her ay gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl içinde ailelerin ve çocukların ilgisine göre yaklaşık 6-8 haftalık kurslarla Türk sanatı dersleri vermek istiyoruz." dedi.

Doğan, bu programın temel amacının öğrencilere ve ailelerine Türk kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.

YEE Güney Afrika Koordinatörü Abdülaziz Yiğit ise Maarif okulundaki öğrencilerin Türk kültürüne ve sanatına olan ilgilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Yiğit, "Bu doğrultuda Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde sanat dersleri görmüş ve kendini yetiştirmiş Güney Afrikalı öğrenciler, Maarif okulu bünyesinde Güney Afrikalı çocuklarımıza sanatımızı öğretecek." diye konuştu.

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