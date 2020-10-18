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Dünya

Güney Afrika'da Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail'in Filistin'deki kısıtlamalarını ve Arap ülkelerinin buna sessiz kalmasını protesto etmek için bir araya gelen Güney Afrikalılar, Filistin için yürüdü.

Gökhan Kavak   | 18.10.2020
Güney Afrika'da Filistin'e destek yürüyüşü

İstanbul

Güney Afrika El-Kudüs Vakfı ve Güney Afrika Müslüman Yargı Konseyi (MJC) tarafından Cape Town'da Filistin'de destek için yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Güney Afrikalılar, bazı Arap devletlerinin Filistin'deki zulme sessiz kalmasına tepki gösterdi. 

Güney Afrikalılar yürüyüşte, "Filistin özgürleşene kadar Güney Afrika özgürleşmeyecek." yazılı tişörtler giydi.

MJC Başkanı İrfan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki İsrail zulmünün devam ettiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Arap devletlerine de mesaj gönderen İbrahim, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere bazı Arap devletleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi kabul edilemez. Bu, bir ihanettir" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yürüyüşe katılımın önceki yıllara göre az olduğu görüldü.

Güney Afrikalı Müslümanlar, Filistin'deki zulme karşı yürüyüşlere devam edeceklerini açıkladı.

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