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Dünya

Güney Afrika Parlamentosu'nda yine yangın çıktı

Güney Afrika Parlamentosu çatısında dün çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangının ardından bugün de yangın çıktığı bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 03.01.2022
Güney Afrika Parlamentosu'nda yine yangın çıktı Fotoğraf: Xabiso Mkhabela/AA

Johannesburg

Cape Town İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse, yaptığı açıklamada, ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti.

Carelse, Ulusal Meclis'in çatısında başlayan yangının halihazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti.

Binanın kor haline gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carelse, "Stratejimiz, 4'üncü ve 5'inci katlarındaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır." dedi.

Carelse, 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Ayrıca bölgede görülen şiddetli rüzgarın, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi.

Parlamento binasında dün çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti.

Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı.

Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle parlamento binası içinde 1 kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli, özel soruşturma birimi HAWKS tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı.

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