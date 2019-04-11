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Dünya

Guaido hükümetle diyalog kurmayacağını yineledi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, hükümetle diyalog kurmayacaklarını yineledi.

Lokman İlhan   | 11.04.2019
Guaido hükümetle diyalog kurmayacağını yineledi

Caracas

Yaşadığı derin siyasi krizde 4'üncü ayına giren Venezuela'da muhalefet, geçen ayın ilk haftasından bu yana birkaç kez yaşanan ve ülke genelinde şebeke suyu problemlerine de neden olan elektrik kesintilerini protesto için yine sokağa çıktı. 

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Juan Guaido, başkent Caracas'ta katılımın geçmiş gösterilere oranla düşük olduğu gözlenen protesto noktalarını gezdi ve taraftarlarına hitap etti.

"OAS'deki gasp bitti"

Guaido, Venezuela hükümetinin 27 Nisan'da tamamen ayrılacağı Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) önceki gün muhaliflerin yanında yer alan Tarre Briceno'yu Venezuela Temsilcisi olarak kabul etmesini hatırlattı. "OAS'deki gasp bitti" ifadelerini kullanan Guaido, "Venezuela'da da bir devlet başkanlığı gaspı" olduğu iddiasında bulunarak, bu durumun kısa süre içinde biteceğini öne sürdü.

"Hükümetle diyalog kurmayacağız"

Hükümetle diyalog kurmayacaklarını yineleyen Guaido, Venezuela halkından "Özgürlük Operasyonu" adıyla sürdürmeyi planladıkları sokak eylemlerine katılmalarını istedi.

Yeni elektrik kesintisi

Öte yandan ülkede dün gece saatlerinde bazı eyaletler ve başkentin bazı bölgelerinde bir elektrik kesintisi daha yaşandı.

Kesintinin meydana geldiği bölgelerin önemli bölümüne bir süre sonra yeniden elektrik verilirken, hükümetten elektrik problemlerine dair tek beyanat İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'den geldi.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bu ay başında ilan ettiği elektrik dağıtımındaki tayınlamanın süreceğini ve ülke genelinde elektrik hizmetlerinin tam sağlanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. 

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