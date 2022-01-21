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Dünya

Google, AB'nin 2,4 milyar avroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyor

Teknoloji firması Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun uyguladığı 2,4 milyar avroluk para cezasını onayan mahkeme kararını temyize götürme kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker   | 21.01.2022
Google, AB'nin 2,4 milyar avroluk para cezasını en üst mahkemeye taşıyor

BRÜKSEL

Google, alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmeden ve AB Komisyonunun şirkete uyguladığı para cezasını onayan AB Genel Mahkemesi kararını temyize taşıyacaklarını açıkladı.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Avrupa Adalet Divanı'ndan yasal açıklama gerektiren alanlar olduğunu düşündüğümüz için Genel Mahkemenin kararına itiraz etmeye karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı kasım ayında karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar avroluk cezayı onamıştı.

Bu aşamada dosya hukukilik denetimi için AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'na taşınacak.

Ceza hakkında

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar avroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

AB'nin Google'a cezaları

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar avro para cezası vermişti.

Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.

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