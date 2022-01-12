Dolar
13.23
Euro
15.15
Altın
1,827.97
ETH/USDT
3,383.70
BTC/USDT
43,740.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak

Girit çevresindeki sismik araştırmaların dondurulacağı kaydedildi.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 12.01.2022
Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Total Energies, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum ortak girişimi Girit çevresindeki sismik araştırmaları ve sondaj çalışmalarını askıya aldı.

Total Energies'in Helenik Hidrokarbon Kaynakları İşletmesine gönderdiği yıllık plana göre, ocak-şubat aylarında bölgede sismik araştırma öngörülmediği belirtildi.

Gelişmelerin zamanlamasına dikkati çekilerek, ABD'nin, Doğu Akdeniz Boru Hattına (EastMed) verdiği desteği geri çektiği hatırlatıldı.

Yunan basınının son günlerde hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilettiği bildirilmişti. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterilmişti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için sağlık vergisini tartışıyor
DSÖ'den 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor' uyarısı
İtalya'da son 24 saatte 196 bin 224 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması

Benzer haberler

Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak

Girit çevresindeki sismik araştırmalar askıya alınacak

ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesi Atina'da hayal kırıklığı yarattı

Sahil Güvenlik 2021'de Yunanistan'ın denizde ölüme terk ettiği 15 bin kişiyi kurtardı

Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı

Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı
Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlama tarihini erkene çekme kararı aldı

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlama tarihini erkene çekme kararı aldı