Dolar
8.45
Euro
9.97
Altın
1,803.22
ETH/USDT
3,405.80
BTC/USDT
47,140.00
BIST 100
1,434.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gine'de darbenin ardından hükümet kurma görüşmeleri başladı

Gine'de 5 Eylül'de düzenlenen darbenin ardından askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD), geçiş hükûmeti kurma çalışmaları kapsamında siyasi partilerle ve din adamlarıyla görüştü.

Fatma Esma Arslan   | 15.09.2021
Gine'de darbenin ardından hükümet kurma görüşmeleri başladı

Dakar

Yerel basında çıkan haberlere göre, CNRD lideri Mamady Doumbouya, geçiş hükûmeti kurma amacıyla meclis binasında ülkedeki 15 siyasi partinin lideriyle bir araya geldi.

Partiler arasında Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin ezeli rakibi Cellou Dalein Diallo'nun liderlik ettiği Gine Demokratik Güçleri Birliği (UFDG) ve Conde'nin partisi Gine Halkı Birliği (RPG) de yer aldı.

Doumbouya, siyasi partilerin ardından ülkedeki din adamlarını kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmelerde, geçiş sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

17 Eylül Cuma gününe kadar sürecek görüşmelerde bugün de sivil toplum örgütleri, yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve madencilik şirketi yetkilileri kabul edilecek.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

Gine'de darbenin ardından hükümet kurma görüşmeleri başladı

Gine'de darbenin ardından hükümet kurma görüşmeleri başladı

Gine'de geliyorum diyen darbenin perde arkası

Gine'de darbe sonrası hükümet kurma çalışmaları başlayacak

Doç. Dr. Küçükyılmaz: Türkiye tarihin en büyük devşirme örgütüne karşı başarılı olmuş bir ülkedir

Doç. Dr. Küçükyılmaz: Türkiye tarihin en büyük devşirme örgütüne karşı başarılı olmuş bir ülkedir
Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti

Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti
Geleceğin kıtası Afrika’da askeri darbelerin sonu gelmiyor

Geleceğin kıtası Afrika’da askeri darbelerin sonu gelmiyor