Gine'de cunta geçiş hükümeti için çalışmalara başladı
Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi, geçiş hükümeti için isim belirlemeye çalışıyor.
Dakar
Yerel basında çıkan haberlerde, Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) lideri Mamady Doumbouya'nın, 2009-2010 yıllarındaki cunta yönetiminin başındaki Sekouba Konate ile görüşeceği kaydedildi.
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Konate'nin Başbakanlık makamı için düşünüldüğü belirtildi.
Cunta lideri Doumbouya gibi Malinke etnik kökenine mensup Konate, 2008'de askeri darbeyle gelen Dadis Camara yönetiminde kurulan cunta hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığında bulunmuştu.
Konate, Camara'nın suikasta uğrayarak ağır yaralanması sonucu, 2009-2010 döneminde cumhurbaşkanlığı makamına gelmişti.
Gine tarihinde ilk kez 2010'da düzenlenen demokratik seçimlerde de Alpha Conde cumhurbaşkanı seçilmişti.
Conde'nin ezeli rakibi Diallo'dan açıklama
Alpha Conde'nin ezeli rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo, Fransız RFI radyosuna darbeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Asker bizi bir diktatörden kurtardığı için rahatladım. Alpha Conde, Anayasayı değiştirerek iktidarı ele geçirmişti." ifadelerini kullanan Diallo, aynı zamanda endişeli de olduğunu söyledi.
Diallo, "Biraz endişeliyim çünkü genellikle asker yönetime geçtiğinde beklenenden daha uzun süre kalıyor." diyerek, cuntanın Conde hükümetinin tüm sorunlarına değinerek darbenin gerekçesini açıkladığını ifade etti.
Gine'de seçim tarihi
Fransa'dan bağımsızlığını 1958'de kazanan Gine'yi o tarihten 1984'e kadar ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Sekou Toure yönetti.
Toure'nin 1984'te yaşamını yitirmesinin ardından bu makama başbakan Louis Lansana Beavogui vekalet etti.
Beavogui ilk haftasında Lansana Conte tarafından yapılan askeri darbeyle devrildi. Conte, 1992'ye kadar cunta lideri olarak ülkeyi yönetti ardından askeri yönetim altında yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilerek 2008'e kadar iktidarda kaldı.
Conte'nin 22 Aralık 2008'de yaşamını yitirmesinden bir gün sonra ordu komutanı Moussa Dadis Camara yönetime el koydu. Camara 3 Aralık 2009'da uğradığı suikastten ağır yaralı kurtulduğu için görevi bırakmak zorunda kaldı.
Camara'nın makamına, 2010'daki seçimlere kadar yardımcısı Sekouba Konate getirildi.
Gine'de 2010'da Conde ve Cellou Dalein Diallo'nun yarıştığı ülkenin demokratik yollarla yapılan ilk seçimini Conde kazandı.
Diallo, 2015 ve 2020'de yeniden Conde karşısında aday oldu ancak seçilemedi.
Tartışmalı 3'üncü dönem
Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.
Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.
Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.
Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC) Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı ve akabinde düzenlenen gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Askeri darbe
Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.
Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.
Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.
Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.
Doumbouya, dün de Conde hükümetinin üyeleriyle görüşmüş, bakan ve kurum temsilcilerine geçiş süreci tamamlanana kadar yurt dışı yasağı getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.