Dolar
13.55
Euro
15.35
Altın
1,804.01
ETH/USDT
2,776.00
BTC/USDT
38,373.00
BIST 100
2,013.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gine Bissau'daki darbe girişiminde 6 kişi öldürüldü

Gine Bissau'da dün yaşanan darbe girişiminde 6 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.

Fatma Esma Arslan   | 02.02.2022
Gine Bissau'daki darbe girişiminde 6 kişi öldürüldü

Dakar

Devlet radyosundan yapılan açıklamada, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun 2 koruması ve 4 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da dün Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında olayın aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.

Embalo, olayın içinde uyuşturucu çetelerinin varlığına da işaret etmiş ancak detay vermemişti.

48 yılda 10 darbe ya da darbe girişimi

Batı Afrika'da son 17 ayda Mali'de 2 kez olmak üzere Gine ve Burkina Faso'da toplam 4 askeri darbe yapılmıştı.

Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazanan Gine Bissau'da da bugüne kadar 10 darbe ya da darbe girişimi yaşandı.

Yaklaşık 2 milyonluk ülkede demokratik yollarla seçilmiş sadece bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

Uzmanlar, askeri darbelerin diğer bölge ülkelerinde de darbe riskini artırabileceğine dikkati çekse de Gine Bissau'daki girişimin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Uyuşturucu ticaretinde kilit konumda

Güneyinde Gine ve kuzeyinde ise Senegal'e komşu Gine Bissau dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bu küçük ülke, Latin Amerika'daki uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında kilit rol oynuyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Benzer haberler

Gine Bissau'daki darbe girişiminde 6 kişi öldürüldü

Gine Bissau'daki darbe girişiminde 6 kişi öldürüldü

Türkiye, Gine Bissau'da güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesinden memnun

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: Bu, darbe girişiminden ziyade cumhurbaşkanını öldürme girişimiydi

Burkina Faso'nun devrik lideri Kabore, darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Burkina Faso'nun devrik lideri Kabore, darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Burkina Faso'da cunta lideri Damiba, kendisini cumhurbaşkanı ilan etti

Burkina Faso'da cunta lideri Damiba, kendisini cumhurbaşkanı ilan etti
Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba: Burkina Faso'nun dostlarının desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var

Burkina Faso'da yeni cunta lideri Damiba: Burkina Faso'nun dostlarının desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var