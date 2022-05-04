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Dünya

Gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı

Almanya'da bir papaz, gençlere yönelik cinsel imalarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden azledildi.

Cüneyt Karadağ   | 04.05.2022
Gençlere cinsel imalarda bulunan papaz görevinden alındı

Berlin

Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi, papazın gidilen bir seyahatte birkaç kez gençlere uygunsuz cinsel imalarda bulunması ve gençlerin alkol almasına izin vermesi nedeniyle papazla ilişiğin kesildiğini duyurdu.

Kilise'den Alman medyasına yapılan açıklamada, "Elbette süreç dikkatlice kontrol edildi. Fesih işlemi sürece göre işleme konuldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu papaza bir daha kiliseye bağlı herhangi bir kurumda görev verilmeyeceği vurgulandı.

Braunschweig Protestan-Lüteryan Eyalet Kilisesi'nin seyahate katılan gençlerin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.


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