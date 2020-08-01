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Dünya

'Gazze'ye Hayat Ol' Platformundan 1750 aileye kurban eti

"Gazze'ye Hayat Ol" Platformunun Gazze Temsilcisi Ramazan Aseliyye, Türk halkının bağışlarıyla kesilen kurban etlerinin Gazze'de yardıma muhtaç ve özel ihtiyaç sahibi 1750 aileye dağıtıldığını belirtti.

Gülşen Topçu   | 01.08.2020
'Gazze'ye Hayat Ol' Platformundan 1750 aileye kurban eti Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

"Gazze'ye Hayat Ol" Platformunun Gazze Temsilcisi Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurbanım Gazze'ye" sloganıyla yapılan yardımla, gerek yoksul gerekse özel ihtiyaç sahiplerini Kurban Bayramı'nda mutlu etmeyi amaçladıklarını kaydederek, Gazze'ye sınırsız yardımlarından dolayı Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti. 

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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