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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin orta ve güneyindeki evlerde internet kesintisi yaşanıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde evde internet hizmetlerinde aksama olduğu belirtildi.

Mohamed Majed, Çağrı Koşak  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Gazze'nin orta ve güneyindeki evlerde internet kesintisi yaşanıyor

Gazze

Filistin Telekomünikasyon Şirketi "Paltel", konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde evde internet hizmetlerinin aksadığını açıklamaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Paltel ekiplerinin internet hizmetlerini yeniden sağlamak için çalıştığı aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise internet kesintisi sebebiyle Gazze'deki Acil Durum Operasyon Odası ile iletişim kurmakta sıkıntı yaşandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinli öldü, 94 bin 761 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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