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Dünya

Gazze'deki Filistinlilerden, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e desteğine tepki

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yaptığı ziyarete ve desteğine tepki gösterdi.

Mohammed Habooush, Çağrı Koşak   | 14.07.2022
Gazze'deki Filistinlilerden, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e desteğine tepki

Gazze

Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi tarafından Gazze'deki Meçhul Asker Anıt Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, sloganlar ve bildirilerle Biden'ın İsrail'e desteği protesto edildi.

Gösteride Filistinliler, "Filistin, denizden nehire kadar bizimdir" ve "Siyonist işgale Amerikan desteğine hayır" şeklinde sloganlar attı.

Hamas'ın İslami ve Arap İlişkileri Ofisi Sorumlusu Halil Hayye yaptığı konuşmada, ABD yönetimlerinin "İsrail apartheid rejimine destek vererek işlenen suça ortak olduğunu" belirtti.

Hayye, "ABD Başkanı bu ziyaret sırasında Siyonist rejimin güvenlik ve refahına sınırsız destek verirken, Filistinlilere bir sürü boşa çıkan vaatlerde bulundu." dedi.

ABD yönetiminden İsrail-Filistin meselesine yönelik politikalarını düzeltmesini isteyen Hayye, ABD yönetimine "demokrasiye, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı kalma ve halkların sorunlarına yönelik çifte standart politikasından vazgeçme" çağrısı yaptı.

Resmi ziyaret kapsamında dün İsrail'e gelen Biden'ın, Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor.

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