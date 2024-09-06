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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki çocuklarda cilt hastalıkları vakaları artıyor

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olması nedeniyle hastalıkların yayılma riski artıyor.

06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Gazze'deki çocuklarda cilt hastalıkları vakaları artıyor Fotoğraf: İbrahim Nofal / AA

Deyr Balah

Deyr Balah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı barınma merkezlerindekibüyük kalabalıklar, yollarda biriken çöplerin toplanmaması, içme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması özellikle çocuklarda çeşitli cilt hastalıklarına neden oluyor.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Deyr Belah kentine gelen 4 yaşındaki Filistinli çocuk Fayez Al-Moubayed adlı çocuk, vücudunun büyük bölümünü kaplayan cilt hastalığı için tedavi olmayı bekliyor.

Gazzeli anne Fayez Al-Moubayed, yaşadıkları ortamlarının çok kötü olduğunu ve imkansızlıklar sebebiyle yereli hijyenik ortamları olmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, yerinden edilen insanların kaldığı kamplarda kötü hijyen nedeniyle başka hastalıkların da yayılması konusunda uyarıyor.

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