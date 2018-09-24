Gazze'de UNRWA'ya bağlı kurumlarda genel grev

GAZZE

UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el-Mishal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA'ya bağlı sağlık kurumları ve tedarik merkezlerinde, ajansın faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve çok sayıda çalışanın iş akdini feshetmesine tepki gösterilerek iş bırakıldığını söyledi.

Bugün 13 bin çalışanın iş bıraktığını belirten Mishal, UNRWA, çalışanların işten çıkarma kararını iptal ederek, taleplerine cevap verene kadar eylemleri sürdüreceklerini dile getirdi.

-ABD'nin yardımları askıya alması mali krize yol açtı

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

Ajansın Acil Durum Programı kapsamında çalışan 113'ü Gazze'den 154'ü Batı Şeria'dan 250 kişinin, geçici iş akdinin yenilenmeyeceği, yaklaşık 900 kişinin de 2018 yılı sonuna kadar kısmi çalışmaya sevk edildiği belirtilmişti.

Mishal daha önce yaptığı açıklamada, UNRWA bünyesinde bu yılın sonuna kadar yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, bazı çalışanların herhangi bir gerekçe belirtilmeden iş akdinin daimiden geçiciye dönüştürüldüğünü kaydetmişti.

Muhabir: Zeynep Tüfekçi