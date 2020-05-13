Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
100,306.70
Altın
1,703.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya, Ramazan 2020

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik'

Filistin mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan "firik", abluka altındaki Gazze'de ramazan sofralarını süslüyor.

Nur Ebu Iyşe,Ali Semerci   | 13.05.2020
Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik' Fotoğraf: Mustafa Hassona /AA

Gazze

Filistin mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan "firik", abluka altındaki Gazze'de ramazan sofralarını süslüyor.

Yeşilken koparılıp kurutulmuş buğday taneleriyle hazırlanan firik çorbası ve pilavı, geleneksel Filistin mutfağının, özellikle de ramazan sofralarının en önemli unsurları arasında yer alıyor.

Firik üretimi Filistin halkının geleneksel mesleklerinden biri olarak biliniyor.

Geçmişten günümüze gelen lezzet

AA muhabirine konuşan 75 yaşındaki Filistinli Fatma Kadih, çocukluğundan beri firik yaptığını ve bunun kendisine annesinden miras kaldığını söyledi.

Firiğin ailesi için geçmişte ve günümüzde temel ramazan yemeklerinden biri olduğunu belirten Kadih, birkaç yıl öncesine kadar aile henüz küçükken firik üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktardı.

Kadih, "Eskiden ürettiğimiz firik aileye yetiyordu, artanını da satıyorduk. Ancak şimdi çocuklarımız ve torunlarımız oldu, aile büyüdü. Artık ürettiğimiz sadece ailenin ihtiyaçlarını karşılar hale geldi." dedi.

Geleneksel yöntemlerle elle yapılan firiğin lezzetli tadını koruduğunu söyleyen Kadih, bu özelliğin yeni yöntemlerle yapılan firikte bulunmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 104'e yükseldi
Milli futbolcu Zeki Çelik karantina günlerini anlattı: Bize çok iyi bakıyorlar
Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın
Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşirelerin bir günü

Benzer haberler

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik'

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet 'firik'

Katar'dan Gazze'deki gençlere evlilik yardımı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail'in saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile ramazanı sokakta geçiriyor

İsrail'in saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile ramazanı sokakta geçiriyor
Türkiye'den Filistin'e Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'den Filistin'e Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı
İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı