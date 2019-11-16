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Dünya

Gazze'de İsrail'in okulları hedef alması protesto edildi

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in son günlerde düzenlediği hava saldırılarında okulları da hedef alması protesto edildi.

Ali Semerci   | 16.11.2019
Gazze'de İsrail'in okulları hedef alması protesto edildi

Gazze

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in son günlerde düzenlediği hava saldırılarında okulları da hedef alması protesto edildi.

Gazze'deki Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen gösteri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 öğrencinin hayatını kaybettiği Abdullah bin Ravaha İlkokulu avlusunda düzenlendi.

Gösteride, uluslararası toplumdan, İsrail ordusunun ihlalleri sebebiyle Filistin'deki eğitim sürecinin maruz kaldığı olumsuzluklara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

Bakanlıktan 14 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda farklı eğitim kurumlarından 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 okulun zarar gördüğü kaydedilmişti.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım sabahı yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

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