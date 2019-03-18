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Dünya

Gazze'de Fetih Hareketi'nin Sözcüsü Ebu Seyf'e saldırı düzenlendi

Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf'in Gazze'de uğradığı saldırı sonucu vücudunda kırıklar oluştu. Fetih, saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutarken, Hamas iddiaları yalanladı.

Yaser Albanna,Gülşen Topçu   | 18.03.2019
Gazze'de Fetih Hareketi'nin Sözcüsü Ebu Seyf'e saldırı düzenlendi

Gazze

Filistin haber ajansı WAFA'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gençlerden sorumlu danışmanı Memun Suveydan'dan naklettiği habere göre, 10 kişiden oluşan bir grubun Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf'e saldırı girişiminde bulunduğu başı ve vücudunun diğer bölgelerinde kırıklar oluştuğu ifade edildi.

Demir sopayla darbedilen Ebu Seyf'in durumunun ağır olduğunu kaydeden Suveydan söz konusu saldırıyı, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirdi.

Fetih Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise tanınmış Filistinli edebiyatçı Ebu Seyf'e yönelik saldırıdan Hamas sorumlu tutuldu ve bu, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ), Filistin kültürüne ve meşruiyetine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirildi.

Hamas'tan suçlamalara yalanlama

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Seyf'e saldırı düzenlenmesiyle ilgili iddiaları yalanladı. Kasım, "Ebu Seyf'in uğradığı saldırıyı kınıyoruz ve olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Gazze'de, fiyat artışı karşıtı düzenlenen gösteriler nedeniyle Hamas ile Fetih arasında gerginlik yaşanıyor. Hamas, gösterilerden Fetih Hareketini sorumlu tutuyor. 


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