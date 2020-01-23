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Dünya

Gazze'de düzenlenen gösteride Holokost Forumu protesto edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride Filistinliler, Dünya Holokost Forumu için Kudüs'e gelen liderlerden, İsrail'in işlediği suçlara tepki göstermesini istedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Halime Afra Aksoy   | 23.01.2020
Gazze'de düzenlenen gösteride Holokost Forumu protesto edildi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Onlarca Filistinli, Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde bir araya geldi. 

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen liderlere seslenen göstericiler, İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara tepki göstermelerini istedi.

Toplantıda Filistinli gruplar adına konuşan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi üyesi Mahmud Halef, "gerçek Holokost'un topraklarını işgal eden ve haklarını gasp eden İsrail tarafından yapıldığını" söyledi.

Halef, bu tür etkinliklerle gelecek nesillerin gerçekler hakkında yanıltıldığını söyledi ve bunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim kampanyasını destekleme girişimi olduğunu ifade etti.

Batı Şeria'ya davet

Mahmud Halef, İsrail'in, yerleşim birimleri, kontrol noktaları, gözaltılar, öldürme ve aleni infazlarla Filistinlilere yönelik işlediği suçları görebilmeleri için dünya liderlerini Batı Şeria'ya davet etti.

Filistinli yetkili, uluslararası toplumdan, Gazze'ye 13 yıldır uygulanan ablukanın kaldırılması ve Filistin halkının haklarına ilişkin alınan uluslararası kararların uygulanması için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

"Tarihi gerçekleri değiştiriyor"

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Bataş da Holokost Forumu'nun tarihi gerçekleri değiştirmeyi ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi sürecini pekiştirmeyi hedeflediğini aktardı.

Bataş, forumu, başta Netanyahu olmak üzere savaş suçlularının "can simidi" olarak değerlendirdi.

5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere 40'a yakın ülkeden üst düzey yetkili İsrail'e gelmişti.

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