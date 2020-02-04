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Dünya

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Mustafa M. M. Haboush,Sümeyye Özer   | 04.02.2020
Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Gazze'nin Refah kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen eyleme katılan yüzlerce Filistinli, Yüzyılın Anlaşması'nı reddeden pankartlar taşıdı. 

Göstericiler, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını ateşe verdi.

Hamas yöneticilerinden Mansur Berik, gösteride yaptığı konuşmada, planı ve Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm projeleri reddettiklerini belirtti.

Filistin topraklarında İsrail'in hiçbir meşruiyeti olmadığını kaydeden Berik, Filistin halkının, topraklarını terk etmeyeceğini vurguladı.

Filistinliler, sözde barış planını protesto etmek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de sokağa çıkıyor.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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