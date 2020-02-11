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Dünya

Gazze'de ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı Gazze'de protesto edildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 11.02.2020
Gazze'de ABD'nin sözde barış planına karşı gösteriler sürüyor Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları ve sözde barış anlaşması aleyhine ibarelerin yer aldığı dövizler taşındı. 

Filistin Halk Partisi liderlerinden Velid el-Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının tüm kesimleriyle birlik olarak sözde barış planına karşı koyduğunu belirtti.

Planın uygulanmasını engellemek ve Filistin davasını korumak için ulusal birliğe bağlı olduklarını söyleyen Avad, Trump'ın bu planla Birleşmiş Milletlerin Filistin'le ilgili kararlarını tasfiye etmeyi amaçladığını vurguladı.

Gazze'de daha önce de birçok kez Trump'ın sözde barış planına karşı gösteriler düzenlenmişti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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