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Dünya

Gazze'de 130 konut kullanılmaz hale geldi

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 130 konut tamamen yıkıldı, 700'ü hasar gördü.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 06.05.2019
Gazze'de 130 konut kullanılmaz hale geldi

Gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda 130 konut kullanılmaz hale geldi.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 130 apartman dairesinin yıkıldığını, 700'ünün de hasar gördüğünü ifade etti.

Serhan, Bakanlığa bağlı teknik ve acil durum ekiplerinin, saldırıların başladığı andan itibaren görev başında olduğunu, enkazları kaldırarak sokakları açtıklarını ve riskli binaları zararsız hale getirdiklerini aktardı.

Sivillere yönelik saldırıları kınayan Serhan, bağışçı ülkelerden evlerini ve varlıklarını kaybeden Filistinlilere yardım etmelerini istedi.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

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