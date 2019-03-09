Gazze ve Kudüs genç şehitlerini uğurladı
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Tamir Halid Arafat (23) ile Kudüs'te şehit edilen 16 yaşındaki Filistinli genç kız Semah Mübarek son yolculuklarına uğurlandı.
Gazze/Ramallah
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinlinin şehit olduğu, 15'i çocuk 48 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.
İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç kızın cenazesi toprağa verildi
İsrail güçleri tarafından Kudüs'te şehit edilen ve yaklaşık 40 gündür cenazesi alıkonulan 16 yaşındaki Filistinli genç kız Semah Mübarek son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail güçlerinin, 30 Ocak'ta Kudüs'te şehit ettiği Mübarek'in yaklaşık 40 gündür alıkonulan cenazesinin ailesine teslim edilmesi üzerine Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.
Batı Şeria'daki El-Bire Camisi'nde kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi onlarca kişinin katılımıyla toprağa verildi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan halk, İsrail askerlerinin, genç kıza saldırısını kınadı.
Semah Mübarek, 30 Ocak'ta Kudüs'teki bir kontrol noktasında "saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla İsrail güçleri tarafından vurularak şehit düşmüştü. Mübarek'in İsrail makamları tarafından alıkonulan cenazesi dün akşam ailesine teslim edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.