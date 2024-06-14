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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri şiddetli saldırılar düzenlediği, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı altında son derece zor şartların yaşandığı Gazze’de, açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıktı.

Ömer Erdem  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Gazzeli bir çocuk, kıtlık ve susuzluğa bağlı nedenlerle Deyr el-Belah kentindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları, bu vakayla birlikte Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme kurbanlarının sayısının 40'a çıktığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ndeki kaynaklar da Gazze Şeridi'nde 200'den fazla çocukta yetersiz beslenme belirtileri kaydedildiğini, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde insani felaketin kapıda olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 700 bin kişilik nüfusuyla Gazze’nin kuzeyi, İsrail'in sınır geçişlerini kapatmaya devam etmesi ve yardım tırlarının kuzeye girememesi nedeniyle ciddi bir gıda krizi yaşıyor.

İsrail ordusunun 7 Mayıs’ta Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etmesi, Gazze’ye yardım akışının durmasına, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkamamasına neden oldu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani felaketi daha da kötüleştirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 266 kişi öldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


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