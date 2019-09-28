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Dünya

Gazze genç şehidini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Sahir Ivadullah Osman (20) son yolculuğuna uğurlandı.

Moustafa Maged Haboosh,Mehmet Nuri Uçar   | 28.09.2019
Gazze genç şehidini uğurladı

Gazze

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Sahir Ivadullah Osman (20) son yolculuğuna uğurlandı.

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Osman'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Osman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Refah kentindeki gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanan Osman'ın şehit olduğu belirtilmişti.

Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta "el-Aksa ve esirleri" adı verilmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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