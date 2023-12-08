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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de bir İsrail askerinin “dost ateşiyle” öldüğü belirtildi

İsrail basını abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bir İsrail askerinin “dost ateşi” sonucu öldüğünü aktardı.

Mücahit Aydemir  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Gazze’de bir İsrail askerinin “dost ateşiyle” öldüğü belirtildi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesi, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları sırasında bir İsrail askerinin dost ateşiyle öldüğünün ortaya çıktığını bildirdi.

Haberde, “Son günlerde İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, Gazze Şeridi'nde askerlerin bulunduğu bir eve yanlışlıkla saldırarak bir askerin ölümüne yol açtı.” ifadelerine yer verildi.

Olayın hangi bölgede yaşandığına ilişkin bilgi verilmeyen habere göre, karadaki İsrail birlikleri, yakınlarında bulunan Filistinli direnişçilere karşı hava desteği için “Apaçi” helikopterle destek talebinde bulundu.

Haberde, “iki helikopter pilotunun talebe karşılık verdiği ancak görünüşe göre yerden hatalı şekilde açılan ateş nedeniyle askerlerin bulunduğu binaya saldırdıkları” aktarıldı.

Ailesinin talebi üzerine ölen askerin adının açıklanmadığı haberde, İsrail ordusunun olayı soruşturduğu kaydedildi.

İsrail ordusunda bu türden olay ilk kez yaşanmıyor. İsrail devlet televizyonu yakın zamanda Gazze Şeridi'nde Filistinli direnişçilerle girilen çatışmalarda birçok askerin "dost ateşi" sonucu öldüğünü belirtmişti.

Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den toplam 418 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldiğini bildirmişti.

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