Gazze’de ateşkes için yeni süreç başlıyor
Türkiye, Katar, Mısır, ABD ile birlikte Gazze'de ateşkes için çalışacak.
Washington
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.
Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." dedi.
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