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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de ateşkes için yeni süreç başlıyor

Türkiye, Katar, Mısır, ABD ile birlikte Gazze'de ateşkes için çalışacak.

Hakan Çopur  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Gazze’de ateşkes için yeni süreç başlıyor

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." dedi.

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