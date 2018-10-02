Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde sağlık ekiplerine yardım ettiği sırada İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen 12 yaşındaki Nasır Musabbih'in kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu.

HAN YUNUS - Hani eş-Şair/Hacer Başer

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma günü sağlık ekiplerine yardım ettiği sırada İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen 12 yaşındaki Nâsır Musabbih'in kısa hayatı adeta yaşadığı coğrafyanın bir özeti gibi.

Gazze 12 yaşındaki küçük şehidine ağlıyor Gazze'de 2006'da dünyaya gelen ve gözlerini 2007'de başlayan abluka yıllarına açan Nâsır'ın kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu. 02.10.2018

Gazze'de 2006'da dünyaya gelen ve gözlerini 2007'de başlayan abluka yıllarına açan Nâsır'ın kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu.

Gazze'nin küçük şehidi İsrail'in tüm saldırılarına tanıklık etti

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda henüz sütten kesilmiş küçük bir bebek olan Nâsır 2012'de ilkokula başladığında yine bölgede top ve silah sesleri yükseliyordu. Nâsır İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların yaşandığı 2014'te ise üçüncü sınıf öğrencisiydi.

Nâsır silah, kan ve göz yaşının hakim olduğu bu coğrafyada 12 yıllık yaşamına pek çok başarı sığdırdı.

Han Yunus kentindeki Abdulkerim Kermi İlköğretim Okulu'nun en başarılı öğrencilerinden olan Nâsır, aynı zamanda bir Kur'an-ı Kerim hafızı ve Kung-fu sporcusuydu.

Terbiyesi ve çalışkanlığıyla çevresinin büyük sevgisini kazanan Nâsır, geride gözü yaşlı bir aile ve küçük yaşta ölüm ve yas ile tanışan arkadaşlar bıraktı.

Sınıf arkadaşları, derslerine adapte olmakta zorluk yaşıyor

Abdulkerim Kermi İlköğretim Okulu'nda son birkaç gündür gözyaşı ve yas hakim. Gazze'nin küçük şehidini sırasına koydukları resim ve çiçeklerle anan Nâsır'ın sınıf arkadaşları, derslerine adapte olmakta zorluk yaşıyor.

Öğretmenleri ise bir matem havasının olduğu sınıfta, elleri yüzlerinde gözyaşlarını gizlemeye çalışan çocukları teskin etmek için çaba sarf ediyor.

"Benim en iyi ama en iyi arkadaşımdı o"

Sınıf arkadaşı Ziya Ebu Hattı, Nâsır'ı AA muhabirine anlattı.

Arkadaşından bahsederken sesi titreyen, kelimeleri bir araya getirmekte zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan küçük çocuk şöyle devam etti:

"Benim en iyi ama en iyi arkadaşımdı o. İngilizce ve sağlık gibi derslerde hepimize yardımcı olurdu. Sesi çok güzel olduğu için (Mısırlı ünlü kâri) 'Abdussamed' derdik biz ona. Sınırdaki gösterilerde sağlık ekiplerine yardım ederdi. İsrail askerlerinin öldürdüğü diğer çocuklar gibi olmasın diye ona hep 'sınırdan uzak durmasını' söylerdim."

"Cerrah olmak istiyordu"

Abdulkerim Kermi İlköğretim Okulu Fen Bilgisi öğretmeni Kemal Neccar (50), Nâsır'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu, Fen Bilgisi dersini çok sevdiğini ve okuldaki tüm etkinliklerde hep en ön sıralarda yerini aldığını anlattı.

Nâsır'ın terbiyesi ve çalışkanlığıyla okulun yıldız öğrencilerinden biri olduğunu söyleyen Neccar: "Büyüyünce cerrah olmak istiyordu. Hayallerini gerçekleştiremedi." dedi.

"Sınırda gönüllü ilk yardım görevlisi olan ablalarına yardım ediyordu"

Küçük hafızın evinde de ailesi Nâsır'ın eşyalarına bakarak gözyaşı döküyor.

Başsağlığı için gelenlere oğlunun karnelerini, hafızlık belgesini ve Kung-fu sporunda aldığı kemerleri gösteren anne Simah Musabbih (41), "O diğer çocuklarımdan çok farklıydı." dedi.

Oğlunun okul radyosunda Kur'an, camide ezan okuduğunu söylerken gözyaşlarına boğulan anne Simah, şöyle konuştu:

"Hiç görmediği sınırın öte tarafındaki Filistin'i görmek istiyordu. Gösterilere katılma konusunda ısrarcıydı. Her hafta gösterilerin yapıldığı alana gidip gönüllü ilk yardım görevlisi olan ablalarına yardım ediyordu."

"İsrailli keskin nişancılar tarafından kasıtlı şekilde hedef alındı"

Başından vurulan oğlunun İsrailli keskin nişancılar tarafından kasıtlı şekilde hedef alındığını söyleyen anne Simah, şöyle devam etti:

"Benim yavrum yaralılara ilk müdahale için yardım eden bir çocuktu. Kimse için bir tehdit ya da tehlike oluşturmuyordu. Henüz 12 yaşındaki küçük bir çocuk, her türlü modern silahla donatılmış tam teçhizatlı askerler karşısında nasıl bir tehlike oluşturuyordu ki başından vurarak öldürdüler. Bana bunu kanıtlasınlar."

İsrail Gazze'de Nâsır'la birlikte 34 çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin cuma günü Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu aralarında Nâsır Musabbih'in de bulunduğu 7 kişi şehit olmuş, 90 kişi yaralanmıştı.

Nâsır'ın öldürülmesiyle Gazze sınırında eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit edilen Filistinli çocuk sayısı 34'e yükseldi.

Filistinliler yaklaşık altı aydır abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.