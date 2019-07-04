Euro
6.33
Dolar
5.60
BIST 100
98,785.81
Altın
1,413.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu

Rus enerji şirketi Gazprom'un piyasa değeri 95 milyar doları buldu.

Emre Gürkan Abay   | 04.07.2019
Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'un piyasa değeri 95 milyar doları (6 trilyon ruble) buldu.

Moskova Borsası verilerine göre, Gazprom'un hisse değeri günün ilk yarısında yüzde 1,1'lik artışla 254,5 rubleye ulaştı.

Şirketin hisseleri Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Gazprom'un piyasa değeri de 6 trilyon rubleye (yaklaşık 94,7 milyar dolar) ulaştı.

Gazprom böylelikle, yaklaşık 5,4 trilyon rublelik piyasa değerine sahip Sberbank'ın önüne geçerek Rusya'nın en değerli şirketleri arasında tekrar birinci sıraya yükseldi.

Gazprom’un hisse değeri mayısta, 2018’e ilişkin temettü dağıtımını 2017’ye kıyasla iki kat artıracağını açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan barışı Afganların elinde: 'Ya hep ya hiç' politikası
Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin sorunlu doğası
Avrupa Birliği'nde son söz ve karar Batı'nın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor

Benzer haberler

Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu

Gazprom'un değeri 95 milyar doları buldu

'Yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye üçüncü sırada'

Ukrayna, Rus gazı sevkiyatının tümüyle durmasına hazırlanıyor

'S-400'de karar verildi, temmuzda ilk parti teslimat yapılacak'

'S-400'de karar verildi, temmuzda ilk parti teslimat yapılacak'
Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

Rusya INF anlaşmasını askıya aldı
'Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru'

'Rusya ve Türkiye’nin çabaları uluslararası istikrar unsuru'