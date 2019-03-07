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Dünya

Gazprom'dan Avrupa'ya rubleyle ilk doğal gaz satışı

Rus enerji şirketi Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export, Avrupa'ya rubleyle ilk defa doğal gaz sattı.

Emre Gürkan Abay   | 07.03.2019
Gazprom'dan Avrupa'ya rubleyle ilk doğal gaz satışı

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom, Batı Avrupa'ya Rus rublesi cinsinden ilk doğal gaz satışını gerçekleştirdi.

Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Avrupa'ya rubleyle ilk doğal gaz satışının elektronik satış platformu üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, "Bugün ruble üzerinden gerçekleştirdiğimiz satış sadece ticari değil, aynı zamanda da sembolik bir anlam taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom Export'un tarihinde Batı Avrupa'ya ruble cinsinden ilk kez doğal gaz sattığını vurgulayan Burmistrova, "Ruble cinsinden doğal gaz satışlarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Elektronik satış platformu, Avrupalı tüketicilere mevcut sözleşmelerin yanı sıra ilave doğal gaz satılmasını sağlıyor.

ABD ve batılı çok sayıda ülkenin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus yetkililer, ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya çalışıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Rusya Merkez Bankasınca yayımlanan raporda, 2018'in ikinci çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdiği belirtilmişti.

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