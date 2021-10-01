Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,755.50
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,398.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi
logo
Dünya

Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu

Ukrayna, Rus enerji şirketi Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durduğunu duyurdu.

Talha Yavuz   | 01.10.2021
Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu

Kiev

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden yapılan açıklamada, doğal gaz sezonu boyunca günlük 24,6 milyon metre küp için anlaşmaları olmasına rağmen akışın durduğu kaydedildi.

Açıklamada şirketin üst yöneticisi Sergey Makogon, Macaristan'ın on yıllardır sorunsuz bir şeklide Ukrayna üzerinden doğal gaz aldığına dikkati çekerek, doğal gaz fiyatlarının Avrupa'da arttığı bir dönemde Rusya'nın baskın pozisyonunun artmasının ve bunu siyasi nedenlerle kullanmasının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Rusya ile Macaristan arasında doğal gaz anlaşması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 27 Eylül'de ülkesinin, Rus enerji şirketi Gazprom ile 1 Ekim 2021'den itibaren 15 yıl doğal gaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı baypas eden anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonuna başvuracağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi
Kovid-19 aşı haritasında son sıradaki Şanlıurfa'da hasta sayısı azaldı, aşılama hızlandı
Kovid-19 salgını yaşlılarda depresyon sıklığını üç kat artırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL sona erdi
MT Pharma, Kovid-19 aşısının Japonya içi klinik testlerine başlayacak

Benzer haberler

Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu

Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu

Rusya'da 887 ile Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

"Rusya’nın Atlantisi" Fanagoriya antik şehrinde Türk izleri tarihe ışık tutuyor

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 30,1 arttı

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 30,1 arttı
Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı

Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı
'Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

'Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu