Dolar
17.94
Euro
18.40
Altın
1,797.08
ETH/USDT
1,895.50
BTC/USDT
24,008.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Gana'daki Marburg humması salgını sona erdi

Gana'da Marburg hummasına yakalanan son kişinin iyileşmesinin ardından ülkede aktif virüs vakası kalmadığı bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 12.08.2022
Gana'daki Marburg humması salgını sona erdi

Abuja

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün yönergelerinin takip edildiği ve bu nedenle ülkedeki Marburg humması salgının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 4 Temmuz'da ilk Marburg humması vakasının doğruladığı ifade edilerek, o zamandan beri 3 kişide virüsün tespit edildiği, 2 kişinin de virüsten hayatını kaybettiği kaydedildi.

Virüs nedeniyle 4 bölgede 198 kişinin karantinaya alındığı ve bunlardan 118'inin 21 günlük karantina sürecini tamamlayarak taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Kalanları halen takip ediliyor ve hiçbirinde semptom rastlanmadı." ifadesine yer verildi.

Gana'nın Ashanti bölgesinde temmuz başında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Salgının doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmiş, sonuç pozitif çıkmıştı.

DSÖ kriterlerine göre, salgının bittiğinin ilan edilebilmesi için bölgede 42 gün boyunca yeni bir vakaya rastlanmaması gerekiyor.

Ölüm oranı yüzde 90'a çıkabiliyor

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg humması salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi
Togg test sürüşünde görüntülendi
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Gana'daki Marburg humması salgını sona erdi

Gana'daki Marburg humması salgını sona erdi

Gana'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet