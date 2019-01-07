Gana'daki etnik çatışmalar binlerce kişiyi yerinden etti

ABUJA

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın kuzeyinde son bir haftada yaşanan etnik çatışmalar, binlerce kişiyi yer değiştirmek zorunda bıraktı.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kuzey Bölge Koordinatörü Alhaji Abdullah Hindu, yaptığı açıklamada, Chereponi bölgesindeki Konkomba ve Chokosi etnik grupları arasında çatışmalar yaşandığını belirtti.

Hindu, 31 Aralık'tan bu yana devam eden çatışmalar yüzünden çoğu kadın ve çocuk 5 binden fazla kişinin, güvenlik gerekçesiyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Çatışmalarda yüzlerce kişinin yaralandığını ifade eden Hindu, çok sayıda evin ateşe verildiğini söyledi.

Hindu, bölgeye güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.

Gana'da Kokomba-Chokosi etnik grupları arasındaki çatışmalar, Mayıs 2018'de, Kokombaların bir arazinin kendilerine ait olduğunu iddia etmesiyle başlamış, araya giren kabile şefleri, arazinin gerçek sahibinin Chokosiler olduğunu açıklamıştı.

Muhabir: Adam Abu Bashal