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Dünya

Gana'daki devlet başkanlığı seçimlerinde şiddet: 5 ölü

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 10.12.2020
Gana'daki devlet başkanlığı seçimlerinde şiddet: 5 ölü

Abuja

Gana Polis Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede pazartesi günü düzenlenen seçimlerde 21 seçim bölgesinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Şiddet olayları nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gana Polis ve Kamu İşler Direktörü, seçimlerde olayları kınayarak, seçim sonrasında şiddet olayları yaşanmaması için önlemlerin alındığını ifade etti.

Ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, oyların yüzde 51,59'unu alarak yeniden başkan seçildi.

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